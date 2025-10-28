Thema u.a.: Rallyefahrer Julius Tannert bringt Teilnehmer ans LimitJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.10.2025: Thema u.a.: Rallyefahrer Julius Tannert bringt Teilnehmer ans Limit
61 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Rallyefahrer Julius Tannert pusht sieben Autofahrer, die an seinem Fahrsicherheitstraining teilnehmen - sie sollen die Grenzbereiche von sich und ihren Fahrzeugen kennenlernen. Dafür müssen die Fahrer auf dem Sachsenring Gas geben!. Bremsen, Ausweichen, Lenken - alles Übungen, bei denen die Fahrer ordentlich ins Schleudern und Schwitzen kommen.