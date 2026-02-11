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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin - Senioren fahren immer langsam? Von wegen!

Kabel EinsFolge vom 11.02.2026
Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin - Senioren fahren immer langsam? Von wegen!

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.02.2026: Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin - Senioren fahren immer langsam? Von wegen!

61 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

In Deutschland gilt die Fahrerlaubnis auf Lebenszeit. Doch Fakt ist: Mit steigendem Alter nimmt die Fahrtüchtigkeit ab. Deshalb bietet Fahrlehrerin Heike Hilbig aus Leinzell bei Schwäbisch Gmünd freiwillige Senioren-Fahr-Checks für Rentner an, um deren Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Heute steigt sie zu zwei Senioren ins Auto und stell schnell fest: zu langsam fahren die beiden nicht

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