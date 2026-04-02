Thema u.a.: US-Cop Richard Geng - Berliner auf Streife in KalifornienJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.04.2026: Thema u.a.: US-Cop Richard Geng - Berliner auf Streife in Kalifornien
62 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12
Im Norden Kaliforniens liegt das malerische Monterey County. Hier sorgt Deputy Sheriff Richard Geng für Sicherheit auf den Straßen. Der gebürtige Berliner ist täglich im Einsatz: Er führt Verkehrskontrollen durch, ermittelt bei Diebstählen und beschlagnahmt Drogen. Seine Ausrüstung ist seine Lebensversicherung – und jeden Tag stellt ihn sein Job als Gesetzeshüter vor neue Herausforderungen.