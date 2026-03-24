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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Kontrolle am Unfall-Hotspot in Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 24.03.2026
Thema u.a.: Kontrolle am Unfall-Hotspot in Stuttgart

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.03.2026: Thema u.a.: Kontrolle am Unfall-Hotspot in Stuttgart

60 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Am Unfall Hotspot Cannstatter Straße in Stuttgart kontrollieren die Polizisten Aurelia Hildebrandt und Sebastian Eberhardt gemeinsam mit drei Kollegen gezielt Handyverstöße und Rotlichtfahrten. Ein Fahrer wird heraus gewunken, weil der Verdacht besteht, dass er bei Rot über die Ampel gefahren ist. Ist er einsichtig?

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