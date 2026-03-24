Thema u.a.: Kontrolle am Unfall-Hotspot in StuttgartJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.03.2026: Thema u.a.: Kontrolle am Unfall-Hotspot in Stuttgart
60 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Am Unfall Hotspot Cannstatter Straße in Stuttgart kontrollieren die Polizisten Aurelia Hildebrandt und Sebastian Eberhardt gemeinsam mit drei Kollegen gezielt Handyverstöße und Rotlichtfahrten. Ein Fahrer wird heraus gewunken, weil der Verdacht besteht, dass er bei Rot über die Ampel gefahren ist. Ist er einsichtig?