Thema u.a.: Frank Schirmacher testet neue Dönerkreationen in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.03.2026: Thema u.a.: Frank Schirmacher testet neue Dönerkreationen in Frankfurt
62 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Döner Kebab - ein beliebtes Fast Food Gericht, bei dem Teigtaschen meist mit Fleisch, Salat, Gemüse und Soße gefüllt sind. Der Koch und Food-Influencer Frank Schirmacher sucht in Frankfurt am Main nach neuen Varianten und kreativen Zubereitungen.