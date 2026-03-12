Thema u.a.: Brockenbäuerinnen Harz - Kontrolle beim Roten Harzer HöhenviehJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.03.2026: Thema u.a.: Brockenbäuerinnen Harz - Kontrolle beim Roten Harzer Höhenvieh
61 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Sarah und Julia Thielecke züchten eine seltene und vom Aussterben bedrohte Rinderrasse: das Rote Harzer Höhenvieh. Mehr als 500 Rinder haben sie. Diese sind vom Frühjahr bis zum ersten Schnee in insgesamt 15 Herden in einem Umkreis von 30 Kilometern auf Weiden im Harz verteilt. Die Schwestern kontrollieren täglich, ob alle Tiere gesund sind und genügend Wasser und Futter haben. Sind die Wiesen abgegrast, dann kommt es zu abenteuerlichen Umzügen der Tiere.