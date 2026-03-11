Thema u.a.: BuPo Nürnberger Hauptbahnhof – Drogenabhängiger am HaupteingangJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.03.2026: Thema u.a.: BuPo Nürnberger Hauptbahnhof – Drogenabhängiger am Haupteingang
Elena und Johannes von der Bundespolizei sind auf Streife im Hauptbahnhof Nürnberg. Kurz nach Schichtbeginn entdecken sie vor dem Haupteingang einen Mann, der hilflos auf der Treppe liegt. Er ist polizeibekannt und gilt als gewalttätig. Bis der Notarzt eintrifft, sichern sie die Lage und schicken Schaulustige weg.