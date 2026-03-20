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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Cans Döner-Check - Wer hat Kölns besten Döner?

Kabel EinsFolge vom 20.03.2026
Thema u. a.: Cans Döner-Check - Wer hat Kölns besten Döner?

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.03.2026: Thema u. a.: Cans Döner-Check - Wer hat Kölns besten Döner?

61 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Heute ist der Dönertester Can in Köln unterwegs und sucht hier den besten Döner. Er möchte herausfinden, wer mit saftigem Fleisch, leckeren Soßen und knusprigem Brot punkten kann. Wer schafft es, den kritischen Gaumen des Experten zu überzeugen und sichert sich am Ende des Tages Cans Auszeichnung.

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