Die „Liebesbrief-Intrige“Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 12: Die „Liebesbrief-Intrige“
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Oliver ist bis über beide Ohren in Cindy verliebt. Trotz Ingos intensiver Hilfe schafft er es aber nicht einmal sie anzurufen. Doch er hat Glück: Cindys Beziehung zu Robin ist ins Kriseln geraten und Cindy beginnt sich Oliver zuzuwenden. Marie-Claire heckt wieder mal eine Gemeinheit aus. Sie liest den Brief von Merel an Jan, in dem sie ihn bittet, sich mit ihr in der Scheune zu treffen, um ein kleines Picknick zu genießen und ihm ihre Zuneigung zu gestehen. Marie-Claire schreibt einen gefakten Brief an Lotte und bittet auch sie, in die Scheune zu kommen. Merel reagiert geschockt.
