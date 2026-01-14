Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 7vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Als Merel erfährt, dass ihr Vater und ihre Tante ein Paar sind, ist sie geschockt. Vorerst kann sie sich jedenfalls nicht für die beiden freuen. Marie-Claire setzt ihre beiden Freundinnen auf Oliver und Cindy an. Sie glaubt, mit Prominenz ihre Reitschule füllen zu können. Oliver und Ingo inszenieren das neue Treffen mit Cindy. Merel spürt, wie nervös Amika ist und dass sie ihn dem jungen Herrn Baron auf gar keinen Fall zumuten sollte. Allerdings weiß sie keinen Rat und auf ihre ständigen Ausreden reagiert der Baron langsam sehr ungehalten.

