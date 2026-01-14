Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 3Folge 6vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel hat schreckliche Angst, Amika mit dem Unterricht für Antoine zu überfordern. Mit einem kleinen Vortrag über Amika und die Sicherheit von Reitkappen verschafft sie sich etwas Luft. Nachdem das Kennenlernen zwischen Oliver und Cindy schiefgegangen ist, kommt ihm das Glück zur Hilfe: Cindys Auto hat einen Platten. Oliver nutzt die Situation für sich und schafft es, dass Cindy zumindest noch einmal über ein Duett nachdenken will. Saskia und Till wahren immer noch ein Geheimnis. Selbst auf die konkrete Frage von Merel, worum es sich handelt, kneift ihr Vater.

