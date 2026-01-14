Amika
Folge 19: Kotelettchen
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Herbert hat bereits Interessenten, die die Reitschule kaufen möchten. Oliver versucht, so gut es geht, Merel auf die „Blinde Wand“ vorzubereiten. Er hat jedoch auch ein eigenes Projekt, das ihn voll und ganz fordert. Seine Mutter verbietet ihm, sich weiterhin mit dem Stallmädchen zu treffen und droht damit, seinen Manager zu informieren, falls er sich ihrer Forderung widersetzt. Hedwig und Marie-Claire beschließen, dass Chanel das kleine Schweinchen „Kotelettchen“ zu Amika in den Stall bringt. Saskia verzichtet auf den gemeinsamen Abend mit Till und rät ihm, sich doch mal in aller Ruhe mit seiner Tochter Merel zu treffen.
