Amika
Folge 8: Das falsche Pferd
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Da Merel Angst vor Amikas Nervosität hat, kommt Lotte die glorreiche Idee Dorus, ein anderes weißes Pferd, in Amika zu verwandeln und den kleinen Antoine auf ihm reiten zu lassen. Alles funktioniert wunderbar, bis Marie-Claire am Koppelrand Hektik verbreitet und Eimer umschmeißt. Dorus scheut und Antoine fällt vom Pferd. Oliver und Cindy werden sich einig. Trotz ihrer verschiedenen Stilrichtungen in Sachen Musik entschließen sie sich, gemeinsam ein Duett zu singen. Als Oliver erfährt, dass Cindy einen Freund hat, ist er enttäuscht.
