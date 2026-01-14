Amika
Folge 17: Grunz, grunz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um Merels Pferd zu irritieren setzt Marie-Claire Chanel ein rosa-rotes Plüsch-Schwein auf den Kopf und hofft, dass das Amika zum Scheuen bringt. Oliver soll sich laut seinem Manager ab sofort rund um die Uhr um Cindy kümmern. Doch Oliver befasst sich lieber mit dem Duell zwischen Merel und Marie-Claire. Hierbei steht er natürlich auf der Seite von Merel und versucht ihr so gut er kann zu helfen. Lotte traut Jans Liebe noch nicht so ganz über den Weg. Sie glaubt, dass er immer noch zu viel Interesse an Merel hat. Doch Jan schafft es, sie von seiner Liebe zu überzeugen.
