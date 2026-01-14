Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 3vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Merel ist enttäuscht, weil Jan ihr in seinen Briefen nicht die Wahrheit gesagt hat. Auch ihr Vater und ihre Tante Saskia können sie nicht trösten. Als sie erfährt, dass Amika auf dem Reiterhof angekommen ist, fährt sie hin. Sie muss erfahren, dass Amika als Lehrpferd für den Herrn Baron und seinen Sohn bestimmt wurde. Aber - was noch viel schlimmer ist - er soll in die Obhut von Marie-Claire und Casper übergehen. Selbst als sie anbietet, ihn umsonst zu versorgen und zu trainieren, lässt man sich nicht auf sie ein und jagt sie davon.

