Amika
Folge 20: Das Liebesgeständnis
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel und Till verbringen einen gemeinsamen Abend miteinander. Endlich reden sie auch über die Beziehung zwischen Saskia und Till. Till macht Merel klar, dass seine Liebe zu Saskia nichts an seiner Liebe zu Merel oder ihrer Mutter ändert. Als Cindy mit Oliver reden will, hat dieser sofort ein schlechtes Gewissen, weil er zu wenig übt. Vollkommen überraschend gesteht Cindy Oliver, dass sie sich in ihn verliebt hat. Die „Z-Girlz“ sind nach wie vor auf dem intriganten Pfad gegen Merel unterwegs. Als Marie-Claire erfährt, dass ihr Vater die Reitschule verkaufen möchte, ist sie geschockt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick