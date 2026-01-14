Amika
Folge 38: Die Karten lügen nicht
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel schafft es tatsächlich, Fiona mit aufs Pferd zu nehmen. Doch dann tauchen Marie-Louise, Tante Saskia, Till und Herbert im Wald auf. Marie-Claire überzeugt Cindy, in einem Radio-Interview ein Duett mit Oliver anzukündigen. Da Cindy äußerst abergläubisch ist, setzt sie Hedwig mal schnell als Wahrsagerin ein, die Cindy eine grandiose Zukunft voraussagt. Herbert fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass Amika nicht mehr in seinem Stall steht, sondern von seiner Frau eigenhändig im Wald ausgesetzt wurde. Er scheint sehr erleichtert zu sein, nicht nur Amika, sondern auch Merel wiederzufinden.
