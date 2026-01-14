Amika
Folge 40: Der Pferdehändler
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Merel versteckt sich nach wie vor bei Oliver und läuft dabei Ingo in die Arme. Der hält aber zu seinem Freund und verrät sie nicht. Selbst als Cindy unverhofft in Olivers Zimmer auftaucht, bleibt Merel unbemerkt. Sie erfährt, dass Oli sechs Monate lang mit Cindy auf Tour gehen wird. Oliver erklärt ihr, dass er gar nicht anders kann, weil er entsprechende Verträge unterzeichnet hat. Als Herbert seine Familie zu einem Gespräch bittet, lauscht Merel und erfährt, dass Amika an einen bösartigen Pferdehändler verkauft werden soll. Es scheint keinen Ausweg zu geben, Amika zu retten.
