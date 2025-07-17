Anwälte im Einsatz
Folge 1: Das ist unsere Finca
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Für Familie Hertel geht der Traum vom eigenen Ferienhaus auf Mallorca in Erfüllung! Vor Ort dann der Schock: Die Finca hat offenbar schon einen Besitzer! Sind Carsten und Sabina Hertel einem Betrüger auf den Leim gegangen? Wie bekommen sie jetzt ihre 75.000 Euro zurück? Rechtsanwalt Niklas Dittberner gibt alles, um den Betrüger dingfest zu machen. Denn der befindet sich offenbar noch auf der Insel ...
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