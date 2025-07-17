Anwälte im Einsatz
Folge 3: Sag mir die Wahrheit!
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Tina ist völlig entsetzt, als sie von dem Plan ihres Mannes erfährt, das gemeinsame Haus zu verkaufen. Aus Sorge, dass Jan mit seinem Betrieb auf Mallorca in finanziellen Schwierigkeiten steckt, macht sie sich gemeinsam mit Rechtsanwalt Niklas Dittberner auf die Reise. Auf Mallorca zeigt sich jedoch schnell, dass der geplante Hausverkauf nur die Spitze des Eisberges ist.
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