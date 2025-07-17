Anwälte im Einsatz
Folge 16: Jetzt oder nie!
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Daniela Meinfeld fällt aus allen Wolken, als ihr Mann Marek ihr eröffnet, dass er sich seinen großen Traum erfüllen und die Filiale einer Burger-Kette übernehmen will. Obwohl sie skeptisch ist, lässt sie sich auf das Abenteuer ein. Doch schon bald häufen sich die Probleme und Rechtsanwalt Claus Pinkerneil muss alles daran setzen, um seine Mandanten vor dem Ruin zu bewahren.
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