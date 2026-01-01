Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 8
45 Min.Ab 12

Ruth steigt geschockt in die Eisen, als plötzlich eine Fahrradfahrerin vor ihrem Auto auftaucht - doch leider zu spät. Weil die Verletzte vor der Polizei behauptet, dass der Wagen nicht gebremst hat, muss die 52-Jährige Ruth sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Rechtsanwältin Helga Nachtigall beauftragt einen Gutachter - und der findet Erstaunliches heraus.

