Anwälte im Einsatz
Folge 8: Gefährliche Erbschaft
45 Min.Ab 12
Ruth steigt geschockt in die Eisen, als plötzlich eine Fahrradfahrerin vor ihrem Auto auftaucht - doch leider zu spät. Weil die Verletzte vor der Polizei behauptet, dass der Wagen nicht gebremst hat, muss die 52-Jährige Ruth sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Rechtsanwältin Helga Nachtigall beauftragt einen Gutachter - und der findet Erstaunliches heraus.
