Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ich darf nicht lieben!

SAT.1Staffel 5Folge 6
Ich darf nicht lieben!

Ich darf nicht lieben!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 6: Ich darf nicht lieben!

46 Min.Ab 12

Die Lehrerin Sofie Baade hat seit fünf Monaten eine heimliche Beziehung zu einem ihrer Schüler. Doch als die Eltern des 17-Jährigen einen anonymen Hinweis erhalten, ist nicht nur Sofies Liebesglück sondern auch ihr Job in Gefahr. Mit Unterstützung von Rechtsanwältin Catherina Hellbach setzt Sofie alles daran herauszufinden, wer es auf sie abgesehen hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen