Anwälte im Einsatz
Folge 6: Ich darf nicht lieben!
46 Min.Ab 12
Die Lehrerin Sofie Baade hat seit fünf Monaten eine heimliche Beziehung zu einem ihrer Schüler. Doch als die Eltern des 17-Jährigen einen anonymen Hinweis erhalten, ist nicht nur Sofies Liebesglück sondern auch ihr Job in Gefahr. Mit Unterstützung von Rechtsanwältin Catherina Hellbach setzt Sofie alles daran herauszufinden, wer es auf sie abgesehen hat.
