Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Was hast du letzte Nacht getan?

SAT.1Staffel 5Folge 2
Was hast du letzte Nacht getan?

Was hast du letzte Nacht getan?Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 2: Was hast du letzte Nacht getan?

47 Min.Ab 12

Als Karin Jansen ihren Ehemann auf Mallorca überraschen will, trifft sie der Schlag. Der 38-Jährige soll versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen. Rechtsanwalt Bernd Römer sucht nach Karins' spurlos verschwundenem Mann und deckt dabei eine erschreckende Wahrheit auf ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen