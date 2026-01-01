Mein Mann - ein Vergewaltiger?Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 21: Mein Mann - ein Vergewaltiger?
45 Min.Ab 12
Die 38-jährige Zahnarzthelferin Verena Ewers ist geschockt, als die Polizei ihren Mann Gerd aus dem Bett heraus verhaftet, weil er eine junge Frau im benachbarten Park vergewaltigt haben soll. Sie ist sich sicher, dass alles nur ein Irrtum ist und sich schnell aufklären wird. Aber Gerds Verhaftung hat sich bereits herumgesprochen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick