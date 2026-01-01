Anwälte im Einsatz
Folge 26: Ich wollte nur helfen!
45 Min.Ab 12
Als Christian Münster mitbekommt, wie drei Jugendliche einen Jungen drangsalieren, muss er nicht lange überlegen. Er zeigt Zivilcourage und geht dazwischen - mit verheerenden Folgen, die sein Leben für immer verändern. Anwalt Piduch ist den Tätern auf der Spur und soll Christian und seine schwangere Frau vor dem drohenden finanziellen Ruin bewahren.
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