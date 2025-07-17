Anwälte im Einsatz
Folge 35: Das wirst du büßen
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die 37-jährige Gerichtsvollzieherin Miriam Gläser erlebt den schlimmsten Tag ihres Lebens, als sie von einem Schuldner mit einem Messer bedroht wird. Zum Glück wird Miriam im letzten Moment von der Polizei gerettet. Doch der unberechenbare Mann schwört Miriam Rache, denn er glaubt, dass sie sein Leben zerstört hat. Wird es Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas gelingen, Miriam vor Kai zu schützen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick