Anwälte im Einsatz
Folge 41: Bis aufs Blut
46 Min.Ab 12
Nathalie Kessler fürchtet um ihre Existenz: Nachdem eine Kundin sich in ihrem Bistro durch Glassplitter im Wasser verletzt hat, droht diese, alles daran zu setzen, damit der Laden geschlossen wird. Als die Lebensmittelkontrolle das Bistro tatsächlich dicht macht, unternimmt Rechtsanwältin Ulrike Tasic alles, um herauszufinden, wer hinter der blutigen Sabotage-Aktion steckt.
