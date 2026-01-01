Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Tatwaffe Cabrio

SAT.1Staffel 5Folge 42
Tatwaffe Cabrio

Tatwaffe CabrioJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 42: Tatwaffe Cabrio

46 Min.Ab 12

Das Leben von Doris Richter wird auf den Kopf gestellt: Erst kippt ein älterer Herr seinen Müll in ihr Cabrio und sprüht ihr anschließend Farbe ins Gesicht. Dann taucht auch noch ein Radarfoto des Wagens mit zwei halbnackten Frauen darin auf. Doris verdächtigt ihren Mann Jochen, ihren Wagen als Love-Mobil missbraucht zu haben. Der streitet alles ab und hat auch keine Erklärung für den Übergriff des alten Mannes. Rechtsanwalt Bernd Römer fallen jedoch einige Ungereimtheiten auf.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen