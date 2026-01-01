Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 49
45 Min.Ab 12

Sylvia Franke fällt aus allen Wolken: Ihr 15-jähriger Sohn soll mehrfach Brände gelegt und Autos mutwillig beschädigt haben. Die Mutter glaubt den Unschuldsbeteuerungen des Teenagers. Doch es tauchen immer mehr Beweise auf, die gegen ihn sprechen. Aber Rechtsanwältin Catherina Hellbach lässt sich nicht beirren und stößt bei ihren Recherchen auf eine ungeahnte Überraschung.

SAT.1
