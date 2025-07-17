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Anwälte im Einsatz

Unter anderen Umständen

SAT.1Staffel 5Folge 52vom 17.07.2025
Unter anderen Umständen

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Anwälte im Einsatz

Folge 52: Unter anderen Umständen

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Vivien Ernst ist geschockt: Ihre 16-jährige Tochter soll vor wenigen Tagen ein Kind entbunden haben. Doch der Teenager will nichts dazu sagen. Als die Polizei gegen die junge Mutter wegen möglicher Kindstötung ermittelt, versucht Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas alles, um das Schweigen der Schülerin endlich zu brechen.

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