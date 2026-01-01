Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 63
Folge 63: Der Geist in unserem Garten

45 Min.Ab 12

Marie Krüger ist geschockt, als sie nachts einen Geist im Garten sieht. Doch der entpuppt sich als ihre Oma, die aus dem Pflegeheim getürmt ist. Die 69-Jährige will auf keinen Fall wieder ins Heim. Doch die Polizei bringt sie zurück. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas kämpft dafür, dass Maries Oma wieder nach Hause kann und stößt dabei auf einen unglaublichen Skandal.

