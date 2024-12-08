Streit wegen fehlender MietzahlungenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 10: Streit wegen fehlender Mietzahlungen
45 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12
Verwesungsgeruch aus einer ihrer Wohnungen lässt die Vermieterin stutzig werden. Die Beamten verschaffen sich Zutritt zur Wohnung. Verbirgt sich hinter der Tür wirklich eine Leiche? - Eine Putzfrau hat einen nur mit Hemd und Unterhose bekleideten Einbrecher im Restaurant entdeckt, der sie angeblich sexuell belästigen wollte. Sagt sie die Wahrheit? - Die Polizisten bemerken eine schwere Prügelei rund um ein Taxi und greifen ein.
