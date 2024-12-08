Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Streit wegen fehlender Mietzahlungen

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 08.12.2024
Folge 10: Streit wegen fehlender Mietzahlungen

45 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12

Verwesungsgeruch aus einer ihrer Wohnungen lässt die Vermieterin stutzig werden. Die Beamten verschaffen sich Zutritt zur Wohnung. Verbirgt sich hinter der Tür wirklich eine Leiche? - Eine Putzfrau hat einen nur mit Hemd und Unterhose bekleideten Einbrecher im Restaurant entdeckt, der sie angeblich sexuell belästigen wollte. Sagt sie die Wahrheit? - Die Polizisten bemerken eine schwere Prügelei rund um ein Taxi und greifen ein.

