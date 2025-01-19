Auf Streife - Berlin
Folge 7: Der Scheidungshund
45 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Die Polizei wird zu einem Altpapiercontainer gerufen, in dem ein Unbekannter einen Hund ausgesetzt hat. Das führt die Beamten zu einem Familiendrama. - Die Polizei wird zu einem Unfall gerufen, bei dem eine Fahranfängerin an einer Baustelle einen Fußgänger angefahren hat. Die Baustelle war nicht ordentlich beleuchtet. - Die Polizisten müssen eine Schlägerei in einem Restaurant schlichten und einen Gast aus der Kühlkammer befreien. Wie konnte es so weit kommen?
