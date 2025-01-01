Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Dieb klaut Auto mitsamt Kind

SAT.1Staffel 1Folge 17
Dieb klaut Auto mitsamt Kind

Dieb klaut Auto mitsamt KindJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 17: Dieb klaut Auto mitsamt Kind

46 Min.Ab 12

Die Polizei wird zu einem Unfall gerufen. Ein Rollerfahrer ist gestürzt, als er einer verzweifelten Mutter helfen wollte, deren Auto mitsamt ihrem Sohn geklaut wurde. Werden die Polizisten den Jungen finden? - Die Polizei kommt zu einem heftigen Streit zwischen zwei Familien. Die eine Partei behauptet, ihre Tochter würde von dem Sohn der Nachbarn festgehalten. Die Polizisten vermitteln. - Ein Sozialarbeiter ruft die Polizei zu einem Jugendzentrum. Ein Mädchen wurde angeschossen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen