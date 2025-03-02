Aus dem Knast in den KnastJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 4: Aus dem Knast in den Knast
45 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Ein Ex-Häftling überfällt vermeintlich eine Tankstelle. Was die Beamten vor Ort erfahren ist ungewöhnlich. - Die Polizei wird von einer Frau gerufen, da sie bei ihrer Nachbarin häusliche Gewalt vermutet. - Ein Mädchen wird in einer Babyklappe ausgesetzt. Die Polizei ermittelt. Die entsetzte Mutter hatte das Kind zur Betreuung beim Vater abgegeben!
