Auf Streife - Berlin
Folge 8: Räuber mit Taser gestellt
46 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Spätkauf gerufen, der von einem Mann ausgebraubt wurde. - Die Beamten befreien einen auf einem Spielplatz angeketteten Mann. Der behauptet, dass ihn zwei andere Polizisten überfallen haben! - Ein Mädchen wird von einer Spielwarenladenverkäuferin dabei beobachtet, wie es allein mit einem gesuchten Kriminellen Spielsachen einkauft. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg.
