Auf Streife - Berlin
Folge 14: Brand in einer Lagerhalle
46 Min.Ab 12
Eine Mitarbeiterin bemerkt einen Brand in einer Lagerhalle. Die Rettungskräfte finden den mutmaßlichen Brandstifter bewusstlos im Gebäude - er wurde niedergeschlagen. - Die Polizei kommt auf ein Grundstück, auf dem eine Nachbarin Einbrecher vermutet. Die stellen sich als zwei junge Mädchen heraus, die Meerschweinchen durch die Nacht tragen. Die niedlichen Tiere werden noch zu Beweisen in einer anderen Straftat.
