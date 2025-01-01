Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bloßgestellt - Die nackte auf der Straße

SAT.1Staffel 1Folge 16
45 Min.Ab 12

Einsatz am Straßenstrich: Eine Prostituierte stellt sich schützend vor eine Nackte, die von zwei anderen Huren angefeindet wird. Warum will sich die Frau nicht helfen lassen? - Die Beamten werden zu einem Tattoostudio gerufen. Hier randaliert ein Kunde, weil ihm angeblich ein falsches Tattoo gestochen wurde. - Die Beamten werden von der Wächterin zu einem öffentlichen Parkhaus gerufen: Eine Frau rast mit ihrem Motorroller darin herum und kommt nicht mehr heraus.

SAT.1
