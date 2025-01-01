Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Tagesmutter braucht Ruhe

Staffel 1Folge 21

Folge 21: Tagesmutter braucht Ruhe

46 Min.Ab 12

Den Polizisten entdecken einen kleinen Jungen auf einem Kettcar - mitten auf der Straße! In seinem Anhänger: Eine Stange Zigaretten und eine Flasche Wein! Die Beamten begleiten den Kleinen zu seiner Tagesmutter und trauen ihren Augen kaum. - Die Polizisten werden in ein Fitnessstudio gerufen. Dort wurde ein junger Mann in Frischhaltefolie gewickelt auf eine Sonnenbank gesperrt und schwebt in Lebensgefahr!

