Auf Streife - Berlin
Folge 34: Die Schatzjäger
45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Kindergarten gerufen, aus dem zwei Kinder verschwunden sind. Wurden sie entführt? - Die Polizisten werden von einem Pfandleihhaus alarmiert. Eine ältere Dame will ihren Familienschmuck versetzen, doch der Pfandleiher vermutet, dass sie es nicht freiwillig tut. - Den Beamten wird eine Ruhestörung gemeldet. Doch es ist nicht nur die Musik zu laut, es wird gefährlich: Ein junges Mädchen schwebt in größter Gefahr!
