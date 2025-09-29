Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 110: Betreuter Diebstahl
45 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
Ein falscher Mitarbeiter bestiehlt vermeintlich herzlos die Bewohner eines betreuten Wohnens. Doch was die Beamten dann aufdecken, ist noch viel herzloser. Ein Professor wird während eines Vortrags 'geteert und gefedert'. Er verdächtigt eine Studentin, doch die Ermittlungen enthüllen eine unerwartete Wahrheit. Eine Schaufensterpuppe in Dessous mit göttlicher Botschaft sorgt für Aufsehen in der Wohnung eines Ex-Paares. Warum und von wem wurde sie dort platziert?
