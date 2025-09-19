Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 104: Diagnose Totalschaden
45 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Das Verschwinden von zwei Jugendlichen, einem Tresor und einem Sportwagen gibt den Ermittlern Rätsel auf. Handelt es sich um eine Entführung? - Frostige Verhältnisse am Arbeitsplatz: Eine Frau kommt mit Erfrierungen zur Wache. Die Chefin soll sie im Kühllager eingesperrt haben. - Eine Rakete landet laut krachend in der Wohnung einer jungen Familie.
