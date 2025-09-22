Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Dann soll dich der Teufel holen

SAT.1Staffel 1Folge 103vom 22.09.2025
Dann soll dich der Teufel holen

Dann soll dich der Teufel holenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 103: Dann soll dich der Teufel holen

44 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Ein Mann verriegelt seinen eigenen Laden von innen. Als er endlich öffnet, herrscht Verwüstung, die Kasse ist leer und er ist verletzt. Was ist passiert? - Ein Eifersuchtsdrama eskaliert: Eine Ehefrau demoliert das Luxusauto ihres Mannes mit einem Golfschläger. Die Polizei klärt den Fall mit Videoaufnahmen auf. - Ein mysteriöses Ritual in einer verlassenen Kapelle, eine Blutlache und ein panischer Junge - was geschah wirklich? Die Polizei ermittelt in einem verstörenden Fall.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen