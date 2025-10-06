Weiße Pillen, schwarzer MarktJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 116: Weiße Pillen, schwarzer Markt
44 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Die Polizei ermittelt in einem Krankenhaus, aus dem nachts stark abhängig machende Schmerzmittel verschwunden sind. Eine Krankenschwester steht unter Verdacht. Mehrere Handys überhitzen fast zeitgleich, und es gibt Verletzte. Der gemeinsame Nenner: Viele der Opfer sind wegen Diebstahls vorbestraft. Was steckt dahinter? Ein kleiner Hund verschwindet aus dem Garten seiner Besitzerin. Hat der tierhassende Nachbar genug vom "elenden Kläffer"?
