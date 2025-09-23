Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 101: Der dusselige Klaus
45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Ein Autodieb wird auf frischer Tat ertappt. Sein Geständnis entpuppt sich jedoch als Lüge. Was hat der Mann wirklich mit dem Wagen zu tun? - Eine bizarre Peniskerze bringt eine Frau auf die Wache Köln-Mülheim. Der Verdacht fällt auf ihre Ex-Affäre. Die Ermittlungen enthüllen eine perfide Intrige. - Das Portemonnaie eines Familienvaters verschwindet. Steckt ein Hütchenspieler dahinter oder ist das Glücksspiel sein einziger fauler Trick?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick