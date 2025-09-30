Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 117vom 30.09.2025
45 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Die Beamten sind einem Geistheiler auf der Spur. Ist er ein Betrüger, der einer alleinerziehenden Mutter das Geld aus der Tasche zieht? Ein Installateur soll eine wertvolle Halskette gestohlen haben. Die Beamten finden die Kette bei einem Pfandleiher. Doch wer hat sie versetzt? Eine junge Frau wacht nach einer Feier verkatert in ihrer Wohnung auf und starrt voller Schreck auf ihre blutverschmierten Hände. Was hat sie getan?

