Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 107: Fame wider Willen
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Das Privatleben von Mutter und Tochter wird im Internet gestreamt. Wer hat die Kameras in der Wohnung platziert und wäre zu so etwas Geschmacklosem fähig? - Ein Taxifahrer hält vor der Wache, seine Passagierin kann nicht zahlen und ist verängstigt, eine andere ist getürmt. Was ist den jungen Frauen wiederfahren? - Zwei Familien behaupten, dass ein und dasselbe Haus ihnen gehört. Wer sagt die Wahrheit und darf dort wohnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick