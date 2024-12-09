Wenn der Paketbote zweimal klingeltJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 22: Wenn der Paketbote zweimal klingelt
45 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Eine erwachsene Tochter vermisst ihre Mutter. Einen Abschiedsbrief von dieser hält sie für gefälscht. Ist der Mutter etwas zugestoßen? - Die Beamten finden eine gestohlene Babygrundausstattung. Eine Spur führt sie zu einer hochschwangeren Frau - Ein Paketbote weigert sich, sein angeblich gestohlenes Portemonnaie zur Anzeige zu bringen. Seine Frau besteht darauf. Verheimlicht er etwas?
