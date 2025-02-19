Schere - Stein - PapierJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 45: Schere - Stein - Papier
45 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Eine junge Designerin wird überfallen und kollabiert vor der Wache. Am helllichten Tag fällt ein Schuss auf einem Industriegelände. Gibt es einen Zusammenhang? - Das Auto einer Sekretärin wird in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Sie hat für die Tatzeit jedoch ein Alibi und ist nicht selbst gefahren. - Die Kellnerin einer Kneipe wird beschuldigt, Geld aus einem von ihr gefundenen Portemonnaie entwendet zu haben. Tatsächlich hat sie hohe Schulden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick